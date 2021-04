Notre Dame: 15-20 anni per ritornare allo splendore originale

Rivedere Notre Dame nel suo splendore sarà possibile ma non prima dei prossimi 15-20 anni. Sono queste le stime fatte da Patrick Chauvet, rettore della cattedrale che, durante le celebrazioni del Venerdì Santo, ha preventivato tali tempistiche per il ripristino della Cattedrale.

Di parere opposto il Presidente Macron, che ha dato come deadline il 2024, anno in cui Parigi ospiterà le Olimpiadi.



Notre Dame rappresenta un simbolo per la Ville Lumière, basti pensare che ogni anno accoglieva circa 20 milioni di turisti. Come riporta travelpulse.com, i lavori sono già in corso. A inizio marzo, per esempio, sono stati scelti mille alberi per ricostruire il transetto e l'iconica guglia.



Gaia Guarino