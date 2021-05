Parigi, Laurence des Cars alla guida del Louvre

Per la prima volta, in oltre 200 anni di storia, una donna guiderà il museo più celebre della Francia. Laurence des Cars lascerà la direzione del Muse’e d’Orsay per assumere la presidenza del Louvre di Parigi.

Storica dell’arte, des Cars succede a Jean-Luc Martinez, per la sua “statura internazionale”, ha sottolineato l’Eliseo.



Grande conoscitrisce dell’arte del diciannovesimo secolo e del primo Novecento, si legge su rainews.it, Laurence des Cars ha già collaborato con il Louvre per l’apertura del Louvre di Abu Dhabi nel 2007.