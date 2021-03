Olanda: Sunweb e Transavia lanciano il viaggio Covid free a Rodi

Viaggi durante la pandemia: come in Italia si è aperto un canale verso le Canarie, anche in Olanda si tenta un esperimento. Destinazione in questo caso è l’isola di Rodi, sulla quale il t.o. Sunweb in collaborazione con Transavia ha deciso di lanciare un esperimento dedicato a 189 viaggiatori.

Il sistema è simile a quello messo in pista dagli operatori italiani: il 12 aprile gli ospiti voleranno a Rodi dopo essere stati sottoposti a tampone e per 8 giorni potranno usufruire di tutti gli spazi del resort, comprese piscine e ristoranti, ma non potranno recarsi in spiaggia.



Se qualcuno sviluppa i sintomi del coronavirus durante la vacanza, si dovrà isolare in un hotel-Covid in Grecia a spese di Sunweb. Una volta tornati a casa, dovranno mettersi in quarantena fino a 10 giorni anche con tampone negativo.



Test come questo, secondo le autorità olandesi, potrebbero aiutare a determinare se esiste un modo sicuro per viaggiare.



Malgrado qualche perplessità per l’obbligo di rimanere confinati all’interno del resort, l’adesione a questo esperimento è stata altissima: quasi 25mila le domande di partecipazione.