Dopo il via libera da parte del Ministero dell’Interno ai viaggi di svago nei paesi dell’elenco C, ritenuti un comprovato motivo per raggiungere l’aeroporto anche per chi si trova in regioni d’Italia soggette alle restrizioni, Alpitour, Settemari e Veratour hanno iniziato a programmare i pacchetti ‘Covid-Tested’ alle isole Canarie in collaborazione con Neos.

I primi voli ‘Covid-Tested’ operati da Neos per le Canarie, previsti già per il 27 marzo da Milano Malpensa e dal 3 aprile anche da Verona, hanno accolto un notevole interesse da parte di molte agenzie di viaggi e attualmente risultano quasi del tutto piene le prime tre rotazioni verso Fuerteventura e Tenerife.



Le Canarie diventano così ufficialmente il punto di ripartenza per il turismo estero all’interno dell’area Schengen. Alpitour, Settemari e Veratour, parte di Astoi, si collocano come i primi tour operator nazionali a offrire una risposta concreta alla ripartenza del turismo internazionale, sicura, tracciata e certificata, grazie ai test antigenici rapidi compresi nelle proposte di viaggio.

Questa operazione segna un passo importante nel costante lavoro di sensibilizzazione delle autorità governative da parte di Astoi.