La Turchia apre le porte ai britannici senza l’obbligo del vaccino

La velocità con cui sta procedendo la campagna vaccinale nel Regno Unito ha portato la Turchia ad annunciare che quest’estate riaprirà le sue porte agli inglesi senza richiedere loro di essere immunizzati. "Non vediamo l'ora di accogliere i turisti britannici a braccia aperte, come abbiamo fatto tranquillamente la scorsa estate" ha detto Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo turco, come riporta ttgmedia.com.

La Turchia ha dunque deciso di adottare una strategia diversa da quella di altri Paesi come ad esempio Cipro, che ha già anticipato l’intenzione di riaprire al suo mercato principale dal 1 maggio, senza richiedere test molecolari o isolamento, ma solo per coloro che abbiano ricevuto entrambe le dosi del vaccino.



La certificazione delle strutture

Il ministro ha inoltre affermato che la Turchia continuerà a investire nel suo programma di certificazione del turismo sicuro, che è stato ampliato per il 2021 e reso obbligatorio per tutti gli hotel e altre sistemazioni ricettive dalle 30 camere in su. A oggi sono state certificate oltre 8mila aziende di questo tipo.



La Turchia offre anche un pacchetto assicurativo Covid-19 che copre i costi di cure, farmaci e terapie di emergenza se un viaggiatore necessita di assistenza ospedaliera. Un'ulteriore assicurazione di supporto all'alloggio coprirà gli ospiti nel caso in cui debbano prolungare il soggiorno a causa dell’infezione virale.



Sul fronte della campagna vaccinale, infine, il Paese ha annunciato un programma prioritario per coloro che operano nell'industria turistica: i lavoratori degli hotel e altri dipendenti del comparto saranno vaccinati prima dell'estate.