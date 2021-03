Yagci, Turchia: “Prevediamo una forte ripresa del turismo”

La Turchia prevede una forte ripresa del turismo. Lo afferma Erkan Yagci, membro del consiglio dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo turco, nel corso di ITB Berlin Now, sottolineando il successo del Paese nella lotta contro la pandemia.

"Il programma di certificazione del turismo sicuro, lanciato a giugno dello scorso anno - sottolinea Yagci -, è stato recepito rapidamente. I turisti possono trascorrere una vacanza salutare in Turchia in tutta tranquillità, grazie alle misure che adottiamo nell'ambito del programma ad hoc di certificazione". A rinforzo di tutto questo, è stata lanciata una nuova campagna pubblicitaria in oltre 50 mercati, basata sul tema sole-sabbia-mare. Il ministero della Cultura e del Turismo turco ha fissato un obiettivo ambizioso per il 2021, di almeno 32 milioni di visitatori e quasi 20 miliardi di euro di entrate. "La diversità dell'offerta - precisa Yagci - sarà uno dei principali pilastri della promozione dei prossimi cinque anni".