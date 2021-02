La Russia rimuove il travel ban per alcuni Paesi

Russia in controtendenza. Mentre molti Paesi adottano norme di sicurezza anti-Covid più stringenti, il Cremlino decide di rimuovere alcuni travel ban su Mosca alla luce di sensibili miglioramenti.

L'autorizzazione a viaggiare verso la capitale interessa gli operativi provenienti da Finlandia, Vietnam, Qatar e India, un accordo di reciprocità che consente ai cittadini russi di recarsi verso queste destinazioni.



Come riporta traveloffpath.com, per entrare in Russia occorre un tampone negativo effettuato non prima delle 72 ore antecedenti all'imbarco e ovviamente un regolare visto. Nessuna quarantena è richiesta per chi arriva dai suddetti Paesi, a differenza di chi - per esempio - giunge dal Regno Unito, costretto a un autoisolamento di 10 giorni.



Gaia Guarino