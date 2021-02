Bufera di neve a New York: 1.600 voli cancellati

Voli cancellati al Jfk di New York, al Filadelfia international e al Newark, per un totale di 110 milioni di persone e 1.600 voli a terra. Sono queste le conseguenze della tempesta di neve che si è abbattuta su New York, lo stato del New Jersey e la costa Est degli Stati Uniti.

Come riporta rainews.it è stato proclamato lo stato di Emergenza per le zone interessate. E il sindaco di New York Bill de Blasio ha emesso un’ordine di restrizione sui viaggi non essenziali.



All’aeroporto Jfk sono stati cancellati tutti i voli commerciali e sono anche stati chiusi 5 siti statali per la vaccinazione di massa.