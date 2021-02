Francia: impianti sciistici chiusi anche a febbraio

La Francia ha deciso di prolungare anche a febbraio la chiusura degli impianti sciistici, sempre alla luce della situazione riguardante i contagi Covid.

Come sottolinea repubblica.it la misura è stata prolungata per tutto il mese appena avviato. Ma allo stesso tempo non è stata fissata una data per la riapertura. Il Governo d’Oltralpe ha anche evidenziato che al momento non c’è la tendenza alla riapertura generale negli altri Paesi d’Europa.



La decisione è stata presa al termine di un incontro tra il primo ministro Jean Castex e i rappresentati delle stazioni sciistiche.