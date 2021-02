Francia, non ci sarà un quarto terminal al Charles de Gaulle

Nessun nuovo terminal per l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Il Governo francese ha annunciato di aver abbandonato il progetto di realizzazione di un quarto terminal.

Le ragioni della rinuncia, riporta breakingtravelnews.com, risiederebbero nella pandemia Covid-19 e nelle nuove priorità imposte dai cambiamenti climatici. L’Esecutivo francese sembrerebbe infatti propenso a investire in nuove tecnologie sostenibili e in soluzioni innovative di trasporto.



La costruzione del quarto terminal avrebbe consentito allo scalo parigino di gestire fino a 40 milioni di passeggeri in più all’anno.