Stati Uniti: Biden introduce la mascherina obbligatoria su treni e aerei

Tra i 17 ordini esecutivi già firmati dal neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden, oltre all’abolizione del divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi musulmani c’è anche l’obbligo di indossare la mascherina durante i viaggi su treni e aerei e negli edifici federali.

Una misura che il presidente ha introdotto per 100 giorni per cercare di arginare il diffondersi della pandemia di Covid-19, che negli Stati Uniti ha fatto più vittime che in tutti gli altri Paesi del mondo.



Secondo l’ordinamento Usa il presidente non può estendere l’ordine a Stati e giurisdizioni locali, ma “chiamerà governatori, sindaci, e altri per implementare l’uso delle mascherine e del distanziamento fisico”. I contagi negli Stati Uniti hanno ormai superato il tetto dei 24 milioni.