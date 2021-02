Brand USA: una dashboard per il monitoraggio dei dati covid

Brand Usa ha lanciato una dashboard che restituisce dati costantemente aggiornati sulla situazione Covid in tutti i mercati inbound rilevanti per gli Stati Uniti.

Gli indicatori di riferimento sono 5: le policy per andare e tornare dagli States, il numero di casi registrati giornalmente, la capacità sui voli disponibili verso il Paese, i dati emersi da Google Trends e il sentiment dei consumatori relativamente all'intenzione di fare un viaggio all'estero nei prossimi 12 mesi.



Come riporta travelpulse.com, Christopher L. Thompson - ceo e presidente di Brand Usa - ha sottolineato come si tratti di un sistema unico creato per fornire ai partner e a tutta la travel industry gli strumenti necessari per accelerare la ripresa del settore.



Gaia Guarino