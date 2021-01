Turisti Usa pronti a ripartire con il passaporto sanitario

Il passaporto sanitario potrebbe essere la vera arma dei player turistici per consentire ai loro clienti di ritornare a viaggiare. La conferma arriva dal ‘Covid-19 Vaccine Travel Survey’ pubblicato da The Vacationer; alla domanda ‘accettereste di presentare un passaporto sanitario che consenta ai vettori e alle autorità di frontiera di verificare lo stato della vaccinazione e i risultati del test Covid-19?’ tre americani su quattro hanno risposto di sì.

Un risultato eccezionalmente alto, sottolinea TravelDailyNews, soprattutto in un’epoca come la nostra in cui il problema di tutela della privacy è sollevato da più parti.



Le perplessità sulla copertura vaccinale

Diverso il discorso della fiducia nel vaccino anti Covid sviluppato negli Stati Uniti. Alla domanda ‘Ti fidi del vaccino abbastanza da viaggiare in aree ad alto rischio Covid-19?’ il 56,15% degli intervistati ha risposto di no.



Infine alla domanda ‘Con la pandemia ancora in corso, quando ti sentirai a tuo agio a viaggiare di nuovo?’ quasi il 72% della popolazione afferma che non se la sentirà di viaggiare di nuovo fino a quando non avrà ricevuto il vaccino, una quantità sufficiente della popolazione sarà vaccinata o non sarà raggiunta l'immunità di gregge.