Sui tempi della ripartenza nel turismo continua a regnare l’incertezza. Quello che però oggi appare chiaro è che l’unica soluzione che possa consentire al mondo intero di ripartire sia quella, appena avviata, dei vaccini. È comunque necessario che la macchina dei viaggi, e in particolare del trasporto aereo, possa riaccendersi gradualmente, dando la possibilità a un numero crescente, in maniera progressiva, di persone vaccinate di potere riprendere a muoversi tra diversi Paesi, sia questo per leisure sia per lavoro. E in questa direzione sta andando il lavoro in corso su più fronti per la creazione del cosiddetto passaporto sanitario.

