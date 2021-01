Disney World chiude il servizio shuttle dall'aeroporto ai resort

Il 2021 sarà l'ultimo anno di funzionamento di Magical Express, il servizio di trasporto in autobus dall'aeroporto di Orlando ai resort e hotel Disney World.

La decisione, si legge su TravelMole, è dovuta a un ventaglio di scelte di trasporto ormai decisamente ampio, tra cui si citano anche la condivisione delle corse.



Magical Express, servizio gestito da Mears Trasnportation, sarà comunque in funzione e prenotabile per tutto il 2021: dall'anno successivo è probabile che la stessa società offra ancora separatamente una serie di opzioni di trasporto dall'aeroporto ai parchi e agli hotel.



Nel 2022, inoltre, sarà esteso anche allo scalo di Orlando il servizio di treni ad alta velocità della Florida, che dovrebbe successivamente raggiungere anche Disney Springs, la cui apertura è programmata per il 2023.