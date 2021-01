Arabia Saudita, riapertura il 31 marzo

L'Arabia Saudita pensa alla riapertura al turismo e alla rimozione del travel ban in data 31 marzo. Una mossa parzialmente in controtendenza con quanto stanno facendo altri Paesi e che suscita scetticismo.

La ragione di tale decisine sembra avere in primis una connotazione religiosa: consentire ai cittadini musulmani di spostarsi a due settimane dal Ramadan e autorizzare, in vista di questa celebrazione sacra, l'ingresso dei viaggiatori stranieri soprattutto per i pellegrinaggi a La Mecca.



A oggi il numero di casi Covid-19 nello Stato arabo sembra essersi ridotto, mentre a lievitare sono i prezzi dei voli. Questo fattore, come riporta traveloffpath.com, abbinato alla possibilità di nuove chiusure, scoraggia le prenotazioni.



Gaia Guarino