Cruise Saudi: l'Arabia Saudita investe sulle crociere

Il turismo crocieristico è al centro degli interessi finanziari dell'Arabia Saudita. A sottolinearlo è la volontà di destinare fondi pubblici proprio a questo settore: l'iniziativa denominata Cruise Saudi è partita infatti la scorsa settimana e guarda non soltanto alla promozione del Paese come destinazione per le crociere ma anche a uno sviluppo dei porti locali.

Questa operazione è parte di una strategia quadriennale dello Stato che mira, entro il 2025, a una diversificazione netta dei ricavi ossia a svincolarsi dalla 'dipendenza' dal petrolifero. Come riporta travelmole.com, Cruise Saudi vede un enorme potenziale nelle navi e punta a diventare la piattaforma principale per le compagnie internazionali che intendano negoziare l'ingresso nel mercato saudita.



Gaia Guarino