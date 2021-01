Antartide, l'Australia vuole costruire un aeroporto sul continente bianco

Un progetto ambizioso quello dell'Australia, ovvero costruire un aeroporto in Antartide che porterebbe a un incremento del traffico verso il continente bianco di circa il 40%.

Secondo quanto dichiarato dal governo di Canberra, realizzare uno scalo sulle Vestfold Hills del Princess Elizabeth Land avrebbe prima di tutto una finalità pratica a supporto degli scienziati e delle squadre di emergenza che operano nella stazione di ricerca Davis. A tutto ciò si aggiungono delle ragioni politiche, ovvero la continua crescita della presenza cinese sul territorio.



Quello che preoccupa è però l'impatto ambientale soprattutto sulle colonie di pinguini. Come riporta The Guardian la comunità scientifica descrive l'iniziativa come uno spreco di denaro oltre che come una vera e propria mossa distruttiva. G. G.