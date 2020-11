Ponant porta i passeggeri in Antartide per un’eclissi totale

Il 4 dicembre 2021 è una data da segnare in calendario per i cacciatori di eclissi. Un'esperienza unica quella offerta da Ponant, una crociera di lusso per un itinerario d'eccezione. A bordo della Le Commandant-Charcot, una nave ibrida-elettrica di classe 'Polar', sarà possibile navigare da Ushuaia in Argentina sul mare di Weddel, da cui assistere appunto all'eclissi di sole totale.

La partenza è prevista per il 30 novembre, i passeggeri vivranno dei momenti unici tra i ghiacci antartici ma non solo.



Come riporta infatti travelpulse.com, gli ospiti potranno prendere parte a una vera e propria spedizione scientifica apprezzando l'importanza di preservare il nostro pianeta.



Gaia Guarino