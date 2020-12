La Francia riapre i collegamenti con Londra, obbligatorio il test

Ad annunciarlo con un tweet è stato il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari: gli aerei, le navi e i treni Eurostar hanno ripreso il loro servizio. I connazionali francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo dovranno però essere muniti di test negativo per entrare in Francia.

Per ora, quindi, sembra rientrato l’allarme del blocco delle derrate alimentari che aveva spinto gli inglesi ad assembrarsi davanti ai supermercati per far scorta di cibo. Resta tuttavia il fatto, come sottolinea ilsole24ore.com, che il Paese è isolato dal resto del mondo, dal momento che tutti gli Stati dell’Unione europea, con l’eccezione di Grecia e Cipro, hanno sospeso i collegamenti passeggeri a causa del nuovo ceppo del virus che ha fatto raddoppiare il numero di contagi nelle ultime settimane in Inghilterra. Numerosi altri Stati, dal Canada all’India, hanno fatto altrettanto.