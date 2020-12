Principato di Monaco: una campagna leisure per fine anno

È Wish You - will visit us soon lo slogan della nuova campagna leisure lanciata dall’Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in attesa di poter tornare a ospitare i futuri visitatori.

Una campagna che fa seguito a ‘Miss You’, lanciata durante il primo lockdown, e a ’For More’, che durante l’estate invitava i viaggiatori a cui era consentito spostarsi a scegliere Monaco per gli alti standard dell’ospitalità.



Fanno parte della nuova campagna un video istituzionale e dei visual tematici che rievocano momenti unici trascorsi a Monaco insieme a persone speciali, in famiglia o in coppia. Oggi più che mai, all’alba del nuovo anno, Monaco augura ai suoi visitatori il meglio per il 2021, con la speranza di accoglierli nuovamente.