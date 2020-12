The Best of Monaco: viaggi di lusso come regalo di Natale

Quattro pacchetti esperienziali da regalare o regalarsi per Natale, all’insegna del lusso di Monte Carlo: sono le proposte di Monte-Carlo Société des Bains de Mer incentrate sul mondo monegasco.

Fino al 31 dicembre 2020 è attivo 'Getaway to Monaco', due notti nella suite dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, trattamenti alle Thermes Marins Monte-Carlo, cena a lume di candela, visita guidata alle cantine della Société des Bains de Mer di Monte-Carlo con degustazione e trasferimento in limousine.



Per gli amanti di James Bond, il pacchetto da scegliere è il soggiorno nella Casino Suite all'Hôtel de Paris Monte-Carlo con sala da gioco privata, accesso privilegiato al Casino de Monte-Carlo, un'esperienza di guida sportiva, Martini sulla terrazza del Casinò e tour privato della più grande cantina d'albergo al mondo.



'Take Monaco Home With You' include una lezione di coppia di yoga e un corso privato di cucina mentre 'Instant Spa Experience' è dedicata a chi apprezza i trattamenti detox.

Oriana Davini