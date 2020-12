Usa, Disneyland lancia la campagna di sensibilizzazione anti-Covid

Si chiama ‘Together We Can Be Incredible’ la nuova campagna di sensibilizzazione sulla salute e la sicurezza lanciata da Disneyland Resort per sensibilizzare gli americani e i turisti sulle linee guida da seguire per tutelarsi dal Covid-19.

La campagna mette in campo Gli Incredibili, i personaggi di Disney e Pixar che condivideranno in modo divertente suggerimenti e consigli anti-Covid tramite cartelloni digitali, con contenuti sui social e sui media.

"Il nostro messaggio – spiega a travelpulse.com la dottoressa Pamela Hymel, responsabile medico della Disney - è che insieme possiamo aiutare la comunità se siamo tutti responsabili e facciamo la nostra parte".



Disneyland sta anche collaborando con le imprese locali, con importanti organizzazioni sportive come i Los Angeles Angels e gli Anaheim Ducks e con i distretti scolastici.