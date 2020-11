Hong Kong Disneyland, arriva il Castle of Magical Dreams

Hong Kong Disneyland guarda avanti e si rinnova trasformando in primis il proprio simbolo: il Castello della Bella Addormentata, iconica attrazione, diventa il Castle of Magical Dreams.

Si tratta di una delle iniziative per il quindicesimo anniversario del parco e offrirà qualcosa di speciale a ciascuno degli ospiti. La vera novità è che il magico castello sarà dedicato a tutte le eroine della Disney, un modo per incrociare le più svariate culture. Come riporta travelpulse.com, i visitatori ma anche i membri dello staff, potranno tornare un po' bambini divertendosi a scrivere i loro sogni e desideri su delle cartoline che verranno poi raccolte e posizionate in cima alla torre più alta del castello. G. G.