Smart Working alle Hawaii: le Isole pagano il viaggio a chi si trasferisce

Niente turisti, solo smart worker. Le Hawaii hanno progettato una singolare iniziativa per tornare a riempire gli hotel anche in un momento in cui il travel soffre.

Le isole hanno infatti offerto a chiunque lavori in smart working di trasferirsi un una delle location della zona. In cambio, viene offerto il viaggio gratuito e anche sconti sui soggiorni in hotel, oltre a spazi di co-working.



Come riporta businessinsider.com, l’unica condizione è non trascorrere il tempo da turisti ma unicamente svolgendo la propria attività.



Per il momento l’opportunità è riservata agli americani, ma a quanto pare l’iniziativa potrebbe essere estesa anche a tutti coloro che hanno un visto di lavoro negli States.