Hawaii: 8mila arrivi nel primo weekend di riapertura al turismo

Sono stati ottomila gli arrivi alle Hawaii nel primo weekend di apertura senza obbligo di quarantena per chi arriva da oltreconfine. La nuova normativa prevede infatti che il via libera si possa ottenere in seguito ai test rapidi o a una certificazione di negatività risalente non oltre a 72 ore prima della partenza.

Il molti hanno approfittato delle nuove opportunità offerte in particolare all’aeroporto di San Francisco, dove per 250 è possibile avere il test rapido prima di imbarcarsi e avere così il via libera per una vacanza nell’arcipelago. Non è mancato tuttavia chi ha invece scelto l’opzione della quarantena in alternativa, in particolare per chi ha i famigliari residenti nel luogo di arrivo.



Sul tema non sono comunque mancate le polemiche: in particolare si teme che possa ripetersi quanto successo alla prima apertura la scorsa estate, quando la diffusione si era improvvisamente impennata e aveva costretto il Paese a una nuova chiusura.