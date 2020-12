Sandals approda a Curacao, nuovo resort nei Caraibi

Nuova apertura ai Caraibi per Sandals Resorts International ed esordio a Curacao. Il nuovo complesso, che sorgerà sul sito dell’attuale Santa Barbara Beach & Golf Resort, partirà con una dotazione di 350 camere e sarà situato nella costa meridionale lungo Baie Longue Beach, Spanish Water Bay e il Mar dei Caraibi.

Come da consuetudine con altre proprietà acquisite dalla società, il resort sarà connotato con lo stile Sandals con ampie piscine esclusive, ristoranti a cinque stelle, nuove River Suites e swim-up rooms - un processo che inizierà nel 2021.



"I nostri ospiti avranno accesso all'adiacente campo da golf a 18 buche progettato da Pete Dye – ha spiegato Adam Stewart, deputy chairman -, due porti turistici, spazi per riunioni al coperto e all'aperto, una varietà di luoghi per matrimoni e numerosi siti di immersione e ecosistemi marini di Curaçao".