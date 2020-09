Sandals Resorts avvia il programma completo delle riaperture

Tutte le strutture della catena Sandals Resorts sono in fase di riapertura.

Come riporta Eturbonews, il momento appare particolarmente propizio per concedersi una vacanza in resort in quanto Sandals ha adottato ulteriori misure per salvaguardare i soggiorni degli ospiti, a partire dai protocolli di pulizia Sandals Platinum.

I resort aperti hanno rafforzato le norme di sicurezza e tutela della salute, includendo tutti i punti delle strutture nei quali si possono creare contatti fra clienti, dal momento in cui un ospite arriva alle lounge dell'aeroporto, fino all'intera esperienza da vivere in loco.

Le cancellazioni gratuite delle camere sono effettuabili fino a 31 giorni prima della data di check-in. Poiché i resort Sandals si trovano in varie aree caraibiche, potrebbe esserci qualche impatto sul programma Sandals Resort Exchange. Il programma di scambio fra resort è infatti subordinato alle eventuali restrizioni governative applicabili.