La Giordania presenta al Wtm la sua roadmap turistica per il 2021

La Giordania investe sul futuro e partecipa all’edizione virtuale 2020 del Wtm. È il nuovo ministro del turismo Nayef Al Fayez, ad affermare che la presenza è necessaria per pianificare la fase di recupero e ripristinare i contatti, oltre che per tenersi al passo con migliori strategie e tabelle di marcia in questo campo.

Durante i tre giorni dell'evento, il ministro Fayez ha illustrato un piano di lavoro che prevede le misure del governo volte a sostenere le aree più colpite dal coronavirus del settore turistico, oltre ai nuovi protocolli di viaggio e sicurezza pubblica e al nuovo impulso da dare al turismo ecologico.



Il direttore generale del Jordan Tourism Board Abdul Razzaq Arabiyat ha aggiunto che l'evento offre ai professionisti del turismo di tutto il mondo opportunità di networking virtuale, per discutere su questioni relative ai viaggi e all'industria del turismo con i partner commerciali.



In discussione la roadmap per la fase di ripresa del prossimo anno, con la necessità di aumentare gli sforzi per mantenere i collegamenti commerciali, “capire la realtà di ciò che sta accadendo in questi tempi senza precedenti e gettare le basi per la ripresa e l'innovazione nel 2021”.