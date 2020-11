Amman premiata da Lonely Planet per l'ospitalità

Amman è stata premiata da Lonely Planet nella categoria ‘Diversità’ nella nuova edizione di Best in Travel 2021.

L’antica Philadelphia romana, fondata su sette colli sulle ceneri della biblica Rabbat Ammon, ha ricevuto tale riconoscimento come destinazione accogliente, grazie alla “rinomata ospitalità giordana che affonda le sue origini nelle tradizioni levantine e beduine che costituiscono l’anima della capitale Amman”.



Amman è il centro culturale, politico ed economico della Giordania e conserva importanti vestigia romane. L’impatto è subito quello di un luogo abitato da persone accoglienti e ospitali, pronte ad aiutarti in caso di bisogno.



Il premio arriva poco dopo che città di Petra si è classificata al primo posto assoluto in occasione dell'Ultimate Travel List di Lonely Planet,che presenta i 500 più bei luoghi del mondo da non perdere, tra i quali, sempre in Giordania, ci sono anche il deserto del Wadi Rum, il Mar Morto e la riserva della biosfera di Dana.