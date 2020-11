Viaggi virtuali a Singapore con Airbnb: patto per il rilancio del turismo

Un patto a due tra l'Ente del Turismo di Singapore e Airbnb Experience, per creare una serie di esperienze di viaggio virtuali con cui continuare a promuovere il turismo nella città stato asiatica anche in un momento difficile come quello attuale.

Il modello, nato per far fronte alla contingenza, rappresenta in realtà una strada da seguire anche dopo che l'emergenza sanitaria sarà terminata.



L'Ente turistico di Singapore, infatti, presente sulla piattaforma Airbnb Experience con la nuova pagina "Virtual Trips" che raccoglie una serie di esperienze iconiche possibili in città, invita gli operatori turistici locali a orientarsi sempre più verso modelli di business ibridi e innovativi.



Tra le esperienze già prenotabili ci sono tour nella Cloud Forest di Gardens by the Bay, nella Silicon Valley di Singapore oppure nel museo più piccolo della città per scoprire l'artigianato locale. Nei prossimi mesi Airbnb e l'Ente turistico collaboreranno con gli operatori per creare nuove categorie di esperienze che includono ristorazione, natura, benessere e arte. O. D.