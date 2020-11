Airbnb disattiva 900 annunci in Francia per evitare feste private

Quasi 900 annunci rimossi: è quel che succede in Francia, dove Airbnb ha deciso di prendere un drastico provvedimento per prevenire l'organizzazione di feste private nelle case prese in affitto sulla piattaforma.

Secondo quanto riporta tourmag.com, infatti, Airbnb ha sospeso 900 annunci "oggetto di reclami o violazioni delle sue politiche relative a feste ed eventi non autorizzati, esplicitamente vietati dal 20 agosto", spiegano dall'azienda.



Bloccate tra metà agosto e metà settembre anche 30.500 richieste di prenotazione effettuate da persone sotto i 25 anni per case vicine alla propria di residenza.



Inoltre, da qualche mese è stato attivato un servizio di assistenza di quartiere per inoltrare al team di Airbnb eventuali segnalazioni.



A Parigi è stato creato un nuovo indirizzo di contatto che permette ai sindaci distrettuali di segnalare comportamenti inappropriati nelle case affittate dalla piattaforma. O. D.