Arriva anche la nowhere cruise: il debutto a Singapore

Se Singapore Airlines ha dovuto rinunciare ai nowhere flights per la pressione degli ambientalisti, gli abitanti dell’isola potranno consolarsi con le nowhere cruises. La ‘moda’ del momento si sposta quindi dal trasporto aereo al mondo delle crociere e il debutto è previsto all’inizio di novembre.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la prima nave che verrà utilizzata sarà la World Dream della Genting Cruise Lines a cui farà seguito la Quantum of the Seas di Royal Caribbean.



A bordo saranno ammessi solamente abitanti di Singapore, che dovranno sottostare a un rigido protocollo per la sicurezza. La nave potrà arrivare a un massimo del 50 per cento della capacità e tutti dovranno sottoporsi a test Covid prima della partenza.