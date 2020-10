Cene a bordo dell’A380 invece dei Nowhere flight: l’alternativa di Singapore Airlines

Se i Nowhere flight sono un po’ la moda del momento, non tutti possono ‘permettersi il lusso’ di programmarli. È il caso di Singapore Airlines, che avrebbe voluto unirsi al coro dei vettori che ha messo in pista voli panoramici con partenza e arrivo nello stesso aeroporto, per attirare un pubblico degli amanti del volo e portare in cassa un po’ di soldi.

Ma contro il progetto si sono schierati in maniera tenace gli ambientalisti dell’isola stato, che hanno visto in questo tipo di voli una nuova minaccia per la sostenibilità e la compagnia ha deciso di soprassedere.



Tuttavia non ha voluto rinunciare alla possibilità di trovare alternative per fare cassa e prossimamente vedranno la luce due progetti: verranno infatti lanciate le cene a bordo dell’A380, che diventerà quindi un ristorante aperto al pubblico. Inoltre gli aerei fermi, inoltre, diventeranno anche una forma di intrattenimento rivolta ai bambini.