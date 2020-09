Un 'libraio a piedi nudi' per le Maldive, via alle nuove candidature

L’emergenza sanitaria spaventa tutti, anche i candidati per un lavoro da sogno in un Eden incontaminato. E così la proposta del resort maldiviano di Soneva Fushi, alla ricerca come ogni anno di aspiranti librai che gestiscano l’unica libreria presente sull’isola di Kunfunadhoo, in questo 2020 così anomalo è passata in sordina nonostante le isole siano Covid-free.

Nessun candidato, dunque, e allora il ‘cercasi un libraio a piedi nudi’ è ancora valido e ci si potrà proporre dal mese di ottobre fino alla Pasqua 2021. Si dovranno però avere dei requisiti specifici, spiega investireoggi.it, come l’ottima capacità di scrivere e parlare l’inglese ed in più quella di organizzare eventi e workshop, nonché scrivere blog e newsletter. Chi avrà la fortuna di essere selezionato dovrà poi seguire un corso di formazione a distanza, prima di arrivare alle Maldive. Qui avrà il compito di suggerire agli ospiti in vacanza il libro perfetto da tenere sotto l’ombrellone.