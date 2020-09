Wttc: alle Maldive il marchio 'Safe Travels'

Le Maldive hanno ottenuto il marchio di ‘Safe Travels’ del World Travel and Tourism Council.

Come sottolineato da TTG Media, questo significa che la destinazione ha implementato misure di salute e sicurezza in linea con i protocolli globali del Wttc e ha messo in atto un piano sicuro e graduale ricostruendo la fiducia tra i viaggiatori e garantendo un approccio coordinato nel riavviare l’industria del turismo.



Il marchio è approvato dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite e da oltre 200 operatori. L'obiettivo di Safe Travels è quello di ristabilire la fiducia dei viaggiatori e dei consumatori in generale.