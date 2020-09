Gran Bretagna: torna il lockdown per quasi 2 milioni di abitanti

Nel Nord-est dell’Inghilterra, intorno alla zona di Newcastle (nella foto), il Governo britannico ha istituito un’area in lockdown per cercare di arginare il Coronavirus. Come riportato dal Sole 24Ore, le misure comprendono un’area che ospita quasi 2 milioni di residenti.

Pertanto, da oggi sarà vietato ritrovarsi in abitazioni diverse dalla propria; nei pub sarà previsto solo servizio al tavolo e tutti i locali resteranno chiusi dalle 22 alle 5 del mattino. Il Governo britannico tenta così di arginare una seconda ondata di contagi generalizzati nel Regno Unito, cercando di salvaguardare la possibilità di trascorrere un Natale relativamente ‘normale’, allontanando lo spetto di un lockdown nazionale bis.