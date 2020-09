Gran Bretagna: da oggi coprifuoco alle 22 per pub e ristoranti

Coprifuoco per pub e ristoranti in Gran Bretagna. Da oggi i locali dovranno abbassare la saracinesca alle 22. Come riportato dal Corriere della Sera, il Paese ha dovuto irrigidire le misure di sicurezza per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19, che attualmente riporta un dato di 4mila nuovi casi al giorno. E per quanti lo possano mettere in pratica, è consigliato il lavoro da casa. Le nuove restrizioni presentate da Boris Johnson alla Camera dei Comuni avranno una durata di sei mesi.

Il timore è che il Paese si stia avviando nella stessa di Spagna e Francia, provvedendo quindi a mettere in atto nuove misure, che potrebbero ulteriormente irrigidirsi nei prossimi giorni in base all’andamento della pandemia.

Allo studio c’è infatti un lockdown di due settimane tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, in coincidenza con le vacanze scolastiche.

E solo l’intervento del cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, che teme per la tenuta dell’economia, avrebbe dissuaso Johnson dall’imporre la chiusura totale di pub e ristoranti.