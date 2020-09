La Cina torna lentamente alla normalità. Sono ripresi ieri, con un volo Air China diretto in Cambogia, i voli internazionali da Pechino. Secondo quanto si legge su flightglobal.com, la Civil Aviation Administration of China ha dato il via libera ai collegamenti da e verso 8 Paesi, esclusa però, al momento, l’Italia.

Al volo Air China diretto all’aeroporto di Phnom Penh, faranno seguito i collegamenti verso Austria, Thailandia, Canada, Grecia, Danimarca, Pakistan e Svezia.



Verso la ripresa

Un altro piccolo passo (dopo la ripresa del turismo nell'Hubei) verso la normalità per il Paese, che ha conosciuto per primo l’emergenza coronavirus.



Il mantra adesso è non allentare la guardia, a fronte dell’evolvere della pandemia nel resto del mondo. Come annunciato dalla stessa Caac, saranno adottate “misure di prevenzione e controllo più rigorose su tutti i voli internazionali diretti a Pechino”.