Come cambierà il turismo post pandemia, le previsioni della Cina

Arriva proprio dalla Cina, il Paese che per primo ha sperimentato sulla sua pelle il dramma della pandemia, un’iniezione di fiducia per il turismo mondiale. Li Baochun, vicesegretario generale esecutivo della World Tourism Cities Federation, sottolinea infatti come il settore dei viaggi cinese abbia ripreso vigore nelle ultime settimane, con un mercato del turismo interno in stabile recupero e le prime avvisaglie di una ripresa anche dei viaggi all’estero.

"Condivideremo col mondo le misure contro l'epidemia della Cina e la sua esperienza nella ripresa del settore turistico", ha dichiarato nel corso di un forum nazionale sul tema.



Gruppi piccoli e senza guida

Come riportato da ansa.it durante l’incontro Dai Bin, direttore della China Tourism Academy, ha spiegato che la pandemia porterà alcuni cambiamenti nelle abitudini di viaggio delle persone che le agenzie non potranno ignorare. In un mondo post pandemico, ad esempio, i viaggi indipendenti, le gite senza guida e i tour in piccoli gruppi saranno tra le scelte più popolari.



Al contrario, sottolinea ancora Dai, i cittadini attenti al virus potrebbero esitare a partecipare a tour in grandi gruppi o alle crociere.