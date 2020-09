Usa, Trump conferma gli aiuti ai vettori

di Gaia Guarino

Donald Trump pronto ad aiutare il settore del trasporto aereo. La profonda crisi che affligge il comparto non lascia indifferente il Presidente Usa che si dichiara nuovamente intenzionato a intervenire in favore delle compagnie aeree.

Le dichiarazioni arrivano alla vigilia della sua partenza per il Wisconsin, una vera e propria 'bomba' in piena campagna elettorale i cui dettagli rimangono però ancora oscuri.



L'Amministrazione degli Stati Uniti ha definito l'attuale situazione un problema serio che tocca la sicurezza nazionale e l'economia in generale, a causa dei licenziamenti previsti ai quali il Governo, riporta travelpulse.com, sta cercando di porre un freno.