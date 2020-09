United, a rischio 16mila posti di lavoro

Saranno 16mila i lavoratori United a rischiare il licenziamento il prossimo mese. Una previsione tutto sommato migliore di quanto precedentemente stimato (36mila licenziamenti) e una cifra che potrebbe ancora ridursi.

Nonostante l'annuncio del presidente Donald Trump relativamente agli aiuti promessi al comparto aereo, non vi sono novità rilevanti. Non solo questo vettore si trova costretto a dei tagli d'organico significativi, infatti - come riporta travelmole.com anche American Airlines ha ritenuto necessario lasciare a casa 19mila impiegati già da inizio ottobre. G. G.