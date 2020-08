La Grecia ‘Preferred destination’ di Ectaa fino alla fine del 2020

Accordo fra Ectaa e la Grecia per promuovere il Paese anche nella stagione invernale nelle agenzie di viaggi di tutta Europa. L’ente del turismo ellenico, infatti, ha stretto un accordo con Ectaa per presentare nelle agenzie di viaggi l’immagine della destinazione come una delle più sicure e attrattive anche in una stagione diversa dall’estate.

La Grecia sarà quindi Preferred Destination di Ectaa per i prossimi mesi, fino alla fine del 2020.



Fra le azioni che verranno messe in campo, la promozione delle opportunità offerte dal nuovo modello di viaggi per il mercato e l’assemblea generale di Ectaa, che si terrà l’8 e 9 ottobre ad Atene e che consentirà al Paese di mostrare ai delegati le novità messe in campo.