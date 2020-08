Coronavirus: controlli sugli arrivi da Grecia, Spagna e Malta

È alto il livello di allarme per una seconda ondata di coronavirus in Italia, in particolare per quanto riguarda i contagi di ritorno. In attesa dei test rapidi negli aeroporti le Regioni procedono in ordine sparso per cautelarsi dai focolai di importazione.

Emilia Romagna, Puglia, Campania e Sicilia firmeranno ordinanze che prevedono controlli su chi proviene da Grecia, Spagna e Malta e l’Emilia Romgna, secondo quanto riportato da Radio24, ha inserito nella lista anche la Croazia. Analoghi provvedimenti potrebbero essere presto presi anche dal Lazio.

Se la Puglia ha deciso di introdurre la quarantena, La Campania impone la segnalazione all’Asl per successivi test e tamponi a tutti i residenti di rientro dall’estero.