Da settembre orario ridotto nei parchi Disney World in Florida

Inizierà dall'8 settembre l'orario ridotto nei quattro parchi Disney World in Florida. Dopo la riapertura contingentata tramite il sistema di prenotazione Dinsey Park Pass, Magic Kingdom Park, Epcot, Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom ridurranno l'orario di apertura chiudendo un'ora prima.

In particolare, si legge sul sito del parco, Magic Kingdom sarà aperto dalle 9 alle 18, Epcot dalle 11 alle 19, gli Studios dalle 10 alle 19 e Animal Kingdom dalle 9 alle 17.



In tutti i parchi Disney World sono state implementate le misure di sicurezza per la salute, con nuovi protocolli igienici, mascherina obbligatoria per visitatori e personale, capacità ridotta e linee guida per mantenere il distanziamento fisico.



Sospesi per il momento Fastpass+, che permetteva l'accesso alle attrazioni saltando la coda e Extra Magic Hours, che offriva più tempo nei parchi agli ospiti che soggiornavano in alcuni hotel. O. D.