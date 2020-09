Disney Cruise Line: la ripartenza sarà con una capacità ridotta

Il mondo delle crociere sta lentamente ripartendo e anche gli home port delle diverse compagnie si muovono per stabilire i nuovi parametri di salute e sicurezza.

Disney Cruise Line, ad esempio, ha in programma di accettare un numero limitato di passeggeri al proprio terminal implementando al contempo le procedure di check-in online. Inoltre, per quanto riguarda la capienza a bordo, come riporta travelpulse.com, ci si limiterà al 70% della capacità effettiva, dato a oggi confermato per quanto riguarda gli itinerari di Disney Wonder con partenza da Galveston.



Un 30% di posti vuoti è infatti il valore massimo per permettere a una crociera di generare profitto, un buon compromesso per la redditività e la tutela degli ospiti e dello staff. G. G.