Francia-Regno Unito: scontro sui corridoi turistici

Dopo che il Regno Unito ha annunciato l’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Francia, Parigi ha annunciato che potrebbe prendere misure reciproche nei confronti di Londra.

Tuttavia il ministro francese per gli affari europei Clément Beaune ha sottolineato che questo avverrà “sperando che le cose tornino alla normalità”, come riporta travelmole.com.



Per contro, dal Regno Unito hanno risposto che la cancellazione del corridoio con la Francia si è resa necessaria alla luce degli ultimi dati sui contagi, che hanno anche portato a nuove norme nel Paese d’Oltralpe.