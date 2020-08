In Francia e nel principato di Monaco torna l’obbligo di mascherina all’aperto

di Oriana Davini

Torna l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nei luoghi particolarmente affollati, dove mantenere il distanziamento sociale è più difficile: così Francia e Principato di Monaco cercano di frenare l’impennata di nuovi contagi che da qualche giorno sta preoccupando l’Eliseo.

Dopo le richieste del sindaco Anne Hidalgo, a Parigi è di nuovo richiesta la mascherina in alcune zone della città, tra cui il lungo Senna, Montmartre e il canale Saint Martin, e nei dipartimenti intorno alla capitale francese di Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d’Oise.



Nuove restrizioni sono attese anche nelle altre 20 principali città francesi: secondo Le Figaro, sarebbero già oltre 1400 le municipalità che hanno reintrodotto la mascherina all’aperto, incluse alcune località vacanziere come Saint Tropez.



Stesso provvedimento anche nelle vie del Principato di Monaco, dove secondo Montecarlonews, la mascherina è obbligatoria negli spazi aperti di Place du Palais, nei vicoli di Monaco, in Place du Casino e nella spianata del centro commerciale di Fontvieille.