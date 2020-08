Garantire a tutti i viaggiatori in arrivo la copertura delle spese mediche in caso di positività al Covid-19: è il nuovo trend emergente tra le destinazioni per dare un’ulteriore spinta al turismo puntando su un messaggio rassicurante per i viaggiatori. Capofila sono le isole Canarie e il Portogallo, che hanno scelto lo stesso giorno per comunicare un’iniziativa simile.

L’assicurazione anti Covid

Le isole Canarie hanno sottoscritto una polizza assicurativa con Axa Spagna per offrire a tutti i turisti, spagnoli e non, la copertura di spese mediche, rimpatrio sanitario e prolungamento del soggiorno in caso di quarantena a chi risulti positivo al Covid.



Axa metterà a disposizione del governo canarino una linea telefonica dedicata per occuparsi di qualsiasi circostanza relativa alla polizza, che entrerà in vigore questa settimana e sarà valida per i prossimi 12 mesi.



Il Portogallo

Il Portogallo, oltre al marchio Clean & Safe e al rinnovo del Portugal Health Passport che copre anche il test Covid-19, offre ai turisti residenti all’estero la possibilità di sottoscrivere la Portugal Travel Insurance, promossa da RNA Assicurazione di Assistenza e disponibile sul sito dedicato.



La polizza copre su tutto il territorio portoghese spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere connesse con il Covid-19, così come spese di cancellazione, sospensione o estensione del viaggio causate dalla pandemia. O.D.