di Oriana Davini

Si giocherà in Portogallo la finale di Champions League 2020, in programma il 23 agosto presso l'Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Per il Paese, che detiene il titolo di Campione Europeo, è l'occasione di mostrarsi al mondo nel corso del primo grande evento sportivo internazionale post Covid, tanto che l'ente del turismo portoghese lancia la campagna di promozione 'Portugal. Champions Everywhere'.



"In un anno eccezionale - spiega Luís Araújo, presidente dell'Ente Turismo de Portugal - la possibilità di organizzare un evento come questo rafforza la fiducia e l'ispirazione affinchè tutti possano scoprire e godere il Portogallo".